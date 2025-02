Matera, il ritorno alla vittoria vale il quinto posto in solitaria

Dopo quasi un mese il Matera torna alla vittoria. La rete di Baldi nel finale di partita fa tirare un sospiro di sollievo ai biancoazzurri, protagonisti di una prova tutt’altro che positiva. Contro la Real Acerrana, risultato a parte, c’è tanto da rivedere e da migliorare in vista del futuro. Matera che si è reso poche volte pericoloso e che ha rischiato davvero tanto nel finale.

Matera, ora due match per trovare la svolta

La vittoria, però, in questi casi, è la medicina giusta. Se la rete realizzata da Baldi possa essere l’episodio della svolta e della ripartenza, lo diranno le prossime partite. Perché di fronte c’è l’insidiosa trasferta di Martina Franca e il match interno contro la Palmese, prima della sosta per la Viareggio Cup che servirà per ricaricare le batterie in vista del rush finale.

Matera, sorride la classifica: è quinto posto in solitaria

La rete di Baldi ha soprattutto regalato il quinto posto in solitaria al Matera. I biancoazzurri approfittano del ko del Nardò e del pareggio della Virtus Francavilla e tornano tre punti sopra le dirette concorrenti. Adesso nove partite per raggiungere l’obiettivo stagionale, in una vera e propria bagarre per il quinto posto.

