Matera, il Prefetto incontra i neo sindaci

MATERA – Nella mattinata odierna il Prefetto di Matera, dott.ssa Cristina Favilli, ha ricevuto a Palazzo del Governo i Sindaci neo eletti del Comune di Matera, ing. Antonio Nicoletti, del Comune di Irsina, dott. Giuseppe Candela, del Comune di Bernalda, dott.ssa Francesca Matarazzo, eletti alle elezioni amministrative dello scorso maggio e al turno di ballottaggio dell’8 e 9 giugno scorsi.

Presente all’incontro il Presidente della Provincia di Matera, dott. Francesco Mancini, e i dirigenti della Prefettura di Matera.

Nel rivolgere ai neo-sindaci eletti il proprio augurio per un sereno e proficuo lavoro, il Prefetto ha ribadito l’importanza delle sinergie che si possono attivare al servizio del territorio volte al raggiungimento di obiettivi comuni tra Prefettura e Enti Locali.

Durante l’incontro, che si è svolto in un clima di dialogo franco e cordiale, sono stati affrontati argomenti di interesse generale per il territorio della provincia e tracciate le linee per future collaborazioni.

A conclusione dell’incontro i Sindaci hanno manifestato il proprio gradimento per l’iniziativa assicurando la massima collaborazione al Prefetto che ha confermato la propria disponibilità ad essere al fianco delle Amministrazioni Locali su questioni di comune interesse per i territori.

