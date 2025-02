Matera, il club risponde ai tifosi: “Obiettivo Serie C entro tre anni”

Durante il primo tempo di Matera-Real Acerrana, dalla Curva Sud era stato esposto uno striscione: “50 giocatori, 3 allenatori per un progetto mai avviato. Siamo il Matera non un mercato”. A distanza di ventiquattrore arriva la replica della società biancoazzurra attraverso una lunghissima nota diramata sui propri canali ufficiali, che chiarisce alcuni aspetti, cercando di rassicurare la piazza su quelli che sono i progetti e gli obiettivi da raggiungere nel presente e nel futuro prossimo.

Il club: “In linea con quanto annunciato ad inizio stagione”

“La proprietà del Fc Matera apprezza i toni civili usati dalla Curva e rispetta il diritto di critica da parte di tutti. Detto questo, la proprietà ricorda che, all’arrivo nella Città dei Sassi, gli obiettivi dichiarati sono stati due: traguardo dei play-off nella stagione in corso, ma soprattutto promozione in Serie C entro tre anni. Motivo per cui, la società è perfettamente in linea con quanto annunciato ad inizio stagione e sta facendo di tutto per onorare la maglia, dal momento che, giustamente, la piazza merita successi ambiziosi e, quindi, categorie più prestigiose. In tal senso, la proprietà è intervenuta spesso sul mercato, il riferimento è ai 60 giocatori citati nello striscione, perché avverte la frenesia di accorciare i tempi del progetto e dare risposte concrete all’ambiente biancoazzurro”.

Il club: “Operato al meglio per raggiungere la meta”

“Il progetto esiste e consiste nel centrare la promozione: in virtù di ciò, Fc Matera ha operato e trovato le migliori occasioni, a nostro avviso, per poter raggiungere la meta. Si tratta di un desiderio, quello della promozione, che nutriamo intensamente tutti insieme, società e tifosi, e che dobbiamo ottenere. La città di Matera merita rispetto e la proprietà metterà in campo tutti gli sforzi possibili, economici e non, al fine di onorare questa splendida piazza e i suoi sogni”.

Il club: “Al lavoro per raggiungere il professionismo”

“Pertanto, ringraziando per i modi civili messi in atto durante il match, la proprietà intende rassicurare i tifosi sulla validità del percorso intrapreso e sulle varie azioni svolte. Fc Matera è al lavoro, quindi, per giungere presto nei campionanti professionisti e tutti abbiamo fretta di farlo. Ad oggi, siamo sul “treno dei desideri”: è vero, abbiamo perso qualche punto, ma ci siamo ricompattati e daremo il nostro meglio per poter gioire insieme a fine stagione. Accettiamo le vostre critiche in un’ottica propositiva, soprattutto perché, ad oggi, sono state sempre utili e rispettose. Tutti vogliamo il bene del nostro amato Bue e lotteremo sempre e solo per questo”.

