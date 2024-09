Matera, il 21 settembre l’inaugurazione del monumento in ricordo del finanziere Rutigliano

MATERA – Sabato 21 settembre, nell’ambito delle celebrazioni dell’81° anniversario dell’insurrezione della Città di Matera contro le truppe di occupazione naziste, sarà inaugurata nell’aiuola prospiciente la sede della Camera di Commercio di Matera, una scultura commemorativa dedicata al Finanziere Vincenzo Rutigliano, un eroe moderno, morto durante gli scontri di quella giornata. Il monumento scultoreo in tufo, relizzato dagli artisti materani Raffaele Pentasuglia e Giuseppe Rizzi, vuole rappresentare una rievocazione artistica dei fatti accaduti il 21 settembre del 1943 in memoria del sacrificio di tutte le vittime del Corpo ed, in particolare, del Finanziere Rutigliano, Medaglia di Bronzo al Valor Militare, a cui è intitolata la caserma sede del Comando Provinciale della guardia di Finanza di Matera. Rutigliano cadde eroicamente durante l’insurrezione della Città dei Sassi contro le truppe nazi-fasciste.

L’iniziativa, promossa dal Comando provinciale materano delle Fiamme Gialle e sostenuta dagli enti locali, è stata annunciata nel corso di una conferenza stampa che ha visto la partecipazione del Comandante regionale, generale Roberto Pennoni, di quello provinciale Matera, colonnello Roberto Maniscalco, del presidente della Provincia, Emanuele Pilato, del sindaco, Domenico Bennardi, del presidente della Camera di Commercio della Basilicata, Michele Somma, e degli artisti che hanno realizzato l’opera scultorea. Il monumento ha un’altezza di quattro metri e pesa 15 quintali. Alla cerimonia di inaugurazione interverrà anche la figlia dell’eroe delle Fiamme gialle, Vincenza, nata dopo la morte del padre.

