Matera: i Vigili del fuoco soccorrono un uomo privo di sensi nella Murgia

Alle ore 21:30 circa, di oggi 09/08/2025, la squadra dei Vigili del Fuoco della Sede Centrale di Matera, è intervenuta per soccorrere un ventiseienne, di origine polacca e residente ad Altamura (BA), trovato privo di coscienza, a Matera in zona Murgia Timone.

La squadra VV.F. lo ha ritrovato, a seguito di ricerca, nell’impervia zona murgiana poiché il ragazzo non rispondeva più al telefono.

Al momento del ritrovamento, il giovane era privo di sensi.

Il primo soccorso sanitario è stato garantito dalle unità della squadra dei Vigili del Fuoco.

Il malcapitato, caricato su una barella di tipo Toboga è stato riportato al piano attraverso un percorso tortuoso di circa 350 metri.

Il giovane è stato affidato ai sanitari del 118 che attendeva la squadra VV.F in zona Belvedere.

Sul posto anche un volante della Polizia di Stato.

