Matera, guasto ripristinato. Il punto con l’ingegner Marino

È praticamente in via di risoluzione il problema alla condotta idrica in contrada Trasano che ha interessato la Città dei Sassi dal pomeriggio di ieri.

A fare il punto della situazione ci ha pensato l’ingegnere Tommaso Marino che ai microfoni di Antenna Sud ha spiegato i prossimi passi per ripristinare in maniera definitiva il problema.

