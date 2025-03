Matera, Guardascione: ‘Società al lavoro per restituire serenità alla squadra’

Daniele Guardascione, Segretario Generale del Matera F.C., contattato telefonicamente, ha fatto il punto sulla delicata situazione in casa Matera:

«Posso dire che la dirigenza ha avuto un ulteriore incontro con il gruppo squadra, utile a chiarire alcuni dubbi e a ricompattare la famiglia biancoazzurra. Infatti, in queste ultime ore, la presidenza ha provveduto come da programma a completare il saldo degli stipendi di novembre e dicembre, frenati solamente da motivi burocratici, oltre a garantire il piano concordato – e già preesistente – con i calciatori per il pagamento dei prossimi stipendi. Stiamo lavorando con fiducia anche per programmare la prossima stagione sportiva. Pertanto, data questa serenità ritrovata tra società e squadra, abbiamo scelto di adottare il silenzio stampa fino a nuove comunicazioni, dal momento che riteniamo opportuno dedicare la massima concentrazione sul prosieguo del campionato, onorando la maglia della Città dei Sassi».

