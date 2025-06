Matera, gli “Angeli del Carro” donano pasta e pomodori alla mensa Don Angelo Tataranni

MATERA – L’Associazione “Gli Angeli del Carro” di Matera ha donato ieri alla mensa di Don Angelo Tataranni un quintale di pasta e oltre 200 barattoli di pomodori. Le derrate alimentari sono state consegnate agli operatori volontari della parrocchia di San Rocco i quali gestiscono la mensa e lo spaccio alimentare che ogni giorno assicura sostentamento a tanti bisognosi. “Appena abbiamo saputo che c’era carenza di pasta e pomodori – afferma il presidente degli Angeli, Mariano Iacovone – ci siamo subito attivati per colmare questa mancanza. Insieme a tutto il gruppo degli Angeli del Carro ci siamo “autotassati” e abbiamo acquistato quanto necessario perché la mensa e lo spaccio fossero riforniti per continuare la loro benefica attività. Come è nostra abitudine in tema di solidarietà, quando la città chiama gli Angeli rispondono. Per noi è motivo di orgoglio contribuire a dare speranza a chi vive situazioni di disagio sociale o economico, per questo ringrazio tutti i ragazzi della nostra associazione che hanno permesso nel giro di mezza giornata di organizzare questo nuovo gesto di solidarietà”. Don Angelo Tataranni ha espresso parole di gratitudine per la donazione dei generi alimentari, possibile grazie alla generosità degli Angeli, quale “segno tangibile del sostegno nei confronti dei più deboli e degli emarginati”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author