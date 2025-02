Matera: Giuseppe Pecora è il nuovo presidente Uisp regionale

“Con il rinnovo del consiglio regionale UISP, avvieremo percorsi di crescita dello sport sociale nella nostra regione, ascoltando i bisogni del territorio, in continuità con il lavoro tracciato in questi anni”. Sono state le prime parole con cui Giuseppe Pecora ha inaugurato il nuovo corso alla guida del comitato regionale della Uisp lucana, un’associazione di sport per tutti che ha l’obiettivo di estendere questo diritto alla collettività credendo nei valori di inclusione dello sport, anche quale mezzo per raggiungere il benessere fisico e sociale, meritevole di riconoscimento e di tutela pubblica.

Materano classe 1980, Pecora ha iniziato il suo cammino in UISP nel 2008 come Volontario e poi Segretario e Dirigente. Da lì, coniugando la sua passione per lo sport e le numerose esperienze maturate nel mondo dell’associazionismo e del sociale, ha iniziato ad assumere diverse responsabilità coordinando progetti e iniziative rivolte prevalentemente ai giovani e alla formazione. Dal 2017 è stato Segretario Generale del Comitato Territoriale di Matera e Basilicata.

Il nuovo Consiglio Regionale 2025/28, eletto all’unanimità, è composta da: Michele Di Gioia, Lucia Destino, Claudia Coronella, Giovanni Sapienza, Giuseppe De Ruggieri, Nicola Di Pede, Stefania Sasso, Rosalia Stellacci, è stato eletto a margine del Congresso Ordinario regionale che si è svolto nell’Open Space APT dí Piazza Vittorio Veneto a Matera.

