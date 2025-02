Matera, Gdf arresta pusher trovato con 300 grammi di hashish

MATERA – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Matera hanno tratto in arresto un diciottenne materano, trovato in possesso di oltre 300 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish” che avrebbe fruttato – se immessa sul mercato e opportunamente tagliata – circa quattromila euro.

Nel corso di un servizio di controllo finalizzato al contrasto ai traffici illeciti nelle aree periferiche della città di Matera, i militari notavano un’autovettura con a bordo quattro ragazzi che, alla vista dei finanzieri, aumentava la velocità percorrendo una strada a senso unico, mentre gli occupanti gettavano dal finestrino un piccolo involucro., successivamente rinvenuto e risultato contenere sostanza stupefacente tipo “hashish”.

Improvvisamente, l’auto arrestava la sua corsa facendo scendere un passeggero, per poi riprendere la marcia a velocità sostenuta.

Il passeggero appiedato, dopo aver tentato di disfarsi di sei panetti, risultati contenere sostanza stupefacente di tipo “hashish”, del peso complessivo di grammi 295 circa, veniva fermato, identificato e tratto in arresto, in flagranza di reato. L’autovettura veniva poco dopo intercettata e fermata da altra pattuglia intervenuta e gli occupanti, alla vista dei militari, mostravano palesi segni di nervosismo ed irrequietezza. Pertanto, si procedeva ad effettuare distinte perquisizioni personali e domiciliari, con l’ausilio della squadra cinofili e del cane antidroga Air, in forza al Gruppo Guardia di Finanza Matera. Il soggetto che si era disfatto dei panetti deteneva sulla sua persona, abilmente occultato, anche un ovulo di hashish di circa 11 grammi.

Le attività di polizia giudiziaria si concludevano con il sequestro, in totale, di grammi 306 di hashish, un bilancino di precisione, nonché materiale vario utilizzato per il confezionamento. Il soggetto arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Matera, veniva sottoposto agli arresti domiciliari; gli altri 3 occupanti dell’autovettura venivano denunciati a piede libero per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La competente Autorità Giudiziaria, riconoscendo l’esistenza di un concreto quadro indiziario, ha convalidato la suddetta misura restrittiva della libertà personale, disponendo la misura alternativa dell’obbligo di dimora nel Comune di Matera e di firma presso gli uffici della Guardia di Finanza.

Si precisa che il procedimento penale versa attualmente nella fase delle indagini preliminari, con la conseguenza che per la persona arrestata vige il principio di presunzione di innocenza fino all’ultimo grado di giudizio, allorquando sarà definita la posizione dei soggetti coinvolti.

L’operazione testimonia l’incessante attenzione delle Fiamme Gialle verso il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

