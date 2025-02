Matera, Ferri verso l’esordio: alle porte un mese importante

Primi giorni da allenatore per Marco Ferri in casa Matera. Il tecnico genovese, già secondo di Torrisi, conosce al meglio la squadra e si prepara all’esordio in panchina che avverrà domenica pomeriggio a Casarano. Zampa e compagni si troveranno di fronte la capolista del Girone H che darà il via ad un mese importante per i biancoazzurri.

Perché prima della sosta per la Viareggio Cup del 16 marzo che interesserà la Rappresentativa Serie D, il Matera, oltre alla sfida del Capozza, affronterà anche il Martina in trasferta. In mezzo le sfide al XXI Settembre-Franco Salerno contro Real Acerrana e Palmese, a chiudere il ciclo. Compito sicuramente non semplice per Marco Ferri, chiamato ad invertire il trend che ha visto il Matera, nelle prime sei partite del girone di ritorno, conquistare appena cinque punti: media play out che ha visto l’aggancio in classifica del Nardò, con entrambe ora a 36 punti. Da non dimenticare anche la Virtus Francavilla, appena un punto più sotto per quella che sembra essere una corsa a tre per il quinto posto.

La promozione Marco Ferri in panchina, è sicuramente una mossa per responsabilizzare una squadra esperta che in questo inizio 2025 sembra essersi smarrita. Da capire, soprattutto se Ferri, per l’esordio in panchina, porterà subito delle novità, o se deciderà di percorrere la strada della continuità tracciata da Torrisi. E la sfida di domenica a Casarano darà le prime risposte.

