Matera, Ferri: “Ripartiamo dal Tursi. I gol? Non c’è un problema”

“Contro la Palmese ci aspetta una partita tosta come tutte quelle che affronteremo da qui in avanti. Ci troveremo di fronte una squadra che ci impegnerà sotto tutti i punti di vista. Per noi sarà una sfida davvero probante”. Sono le parole del tecnico Marco Ferri ai microfoni di Antenna Sud alla vigilia di Matera-Palmese che si giocherà domani pomeriggio.

Matera, ripartire dalla prova di Martina Franca

“Quella partita deve essere la base del nostro percorso. Per atteggiamento e per voglia di stare dentro alla partita deve essere la base per affrontare tutti gli altri impegni che ci aspettano da qui alla fine”.

Matera, pochi gol finora: parliamo di un problema?

“Il problema c’è se lo vogliamo vedere noi. Io, però, non parlerei di problema. Anche perché, nel momento in cui non riesci a realizzare, pensi che ci sia un problema e vai a peggiorare solo la situazione. È che in settimana abbiamo lavorato anche su questo. Sia per quanto riguarda la rifinitura centrale che per quella laterale. Parliamo di riempimento dell’area di rigore e di giocatori da portare negli ultimi 25-30 metri. Sappiamo che dobbiamo migliorare. Anche perché il nostro attaccante ha una media-gol in linea con tutti gli altri. Qualche gol in più dobbiamo portarlo con gli esterni e i centrocampisti. Questo è un aspetto da migliorare e sul quale lavoriamo”.

Matera, il borsino della situazione

“La squadra arriva bene al match di domani. Inoltre, abbiamo recuperato gran parte degli infortunati delle ultime settimane. Purtroppo si è fermato Bello che non farà parte della partita. Insieme a lui è out Malara. Tutti gli altri, invece, saranno a disposizione per la partita”.

La video-intervista di Antenna Sud

