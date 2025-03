Matera, Ferri: “Ci prendiamo i fischi e pensiamo a lavorare”

“C’è stata sicuramente differenza tra il primo e il secondo tempo. Però, anche nella ripresa abbiamo avuto le nostre occasioni. Oggi quello che è mancato è sicuramente il gol e la voglia di finalizzare quanto creato”. Sono le parole di Marco Ferri, tecnico del Matera che ai microfoni di Antenna Sud analizza la prova dei biancoazzurri.

Matera, continua il problema del gol

“Per far gol servono diverse componenti. Serve arrivare con più giocatori possibili negli ultimi 20 metri per aumentare le possibilità di finalizzare. E poi servono le caratteristiche dei giocatori oltre alla mentalità a portare negli ultimi 16 metri, oltre alla voglia e alla fame di finalizzare quanto costruito. Non si può aspettare che il gol cada dal cielo o che la palla arrivi sempre sul punto giusto. A volte bisogna fare quel qualcosa in più per andare a finalizzare”.

Matera, insoddisfazione dei tifosi nel post-partita

“Uscire tra i fischi sicuramente non fa piacere, però ce li prendiamo e rispettiamo la reazione dei nostri tifosi. Noi possiamo solamente stare in silenzio e continuare a lavorare”.

Matera, i play off restano sempre a rischio

“L’obiettivo quinto posto non era così stabile nemmeno prima. È sempre stato a rischio e noi non ce lo sentiamo nostro. Per questo dobbiamo lavorare. Sicuramente dobbiamo approfittare della sosta per farlo e farci trovare pronti alla ripresa. Anche perché, subito dopo avremo un impegno a dir poco impegnativo”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author