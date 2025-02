Matera, Ferri: “Abbiamo solo una strada per uscirne”

“Non posso che assumermi tutte le responsabilità per questa sconfitta. Sicuramente non ho trasmesso quelle motivazioni che sarebbero servite per scendere in campo. Anche perché, nei primi dieci minuti di primo e secondo tempo abbiamo rischiato di subire più gol”. Sono le parole del tecnico Marco Ferri dopo la pesante sconfitta di questo pomeriggio contro il Casarano.

L’analisi di Ferri sulla pesantissima sconfitta odierna

“Dopo un risultato del genere non ha funzionato praticamente niente. Abbiamo commesso tanti errori per paura e timore. Non siamo stati bravi ad interpretare i vari momenti della partita. Avevamo anche provato la difesa a tre ad inizio partita, perché pensavo potevamo avere maggiore spinta. Una scelta che non ha prodotto gli effetti sperati. Però, sull’1-0 abbiamo anche avuto l’episodio per poter pareggiare e sappiamo che il calcio è fatto anche di questi eventi”.

Ferri, l’analisi sul momento dei biancoazzurri

“Sono tante le dinamiche che subentrano in questo momento nella testa dei giocatori. Vari eventi ci hanno portato in questa situazione. Però, adesso abbiamo due strade: o subiamo in questo modo, oppure troviamo la strada per uscirne tutti insieme”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author