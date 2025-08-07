Matera: eseguito prelievo multiorgano su un paziente di 66 anni

Un prelievo multiorgano è stato eseguito ieri, all’ospedale Madonna delle Grazie, su un paziente di 66 anni.

Ne ha dato notizia l’Azienda sanitaria di Matera (Asm). “Rinnovo ai familiari il cordoglio e la vicinanza di tutta l’Asm – sottolineaafferma il direttore generale, Maurizio Friolo- e li ringrazio per il grande gesto di altruismo che hanno compiuto in un momento doloroso. Un lavoro complesso che ogni volta chiama a raccolta tantissime professionalità per un obiettivo così nobile, ovvero dare una nuova speranza di vita a numerose persone in attesa di trapianto”.

“A tutti coloro che hanno partecipato a questo prelievo – aggiunge il direttore sanitario dell’Asm, Andrea Gigliobianco – va il nostro più sincero ringraziamento per l’impegnativo e qualificato lavoro portato a termine negli ultimi tre giorni. Dalla donazione al trapianto sono davvero tante le professionalità impegnate sul campo, in sala operatoria e fuori.

Un prezioso lavoro di squadra che vede impegnato in prima linea il Centro regionale trapianti della Basilicata che ha sede nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera”.

Per l’assessore regionale alla Sanità, Cosimo Latronico, “la generosità dei familiari del donatore e la professionalità delle nostre equipe sanitarie testimoniano il valore umano e scientifico del sistema sanitario lucano. Eventi come questo rappresentano un atto di profonda umanità e civiltà e ci spingono a rafforzare ulteriormente la rete regionale dei trapianti e le politiche di sensibilizzazione alla donazione”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author