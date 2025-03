Matera: dopo il terremoto verifiche dei VdF in un liceo

Matera, dopo lo sciame sismico di ieri sopralluogo dei Vigili del Fuoco al liceo scientifico Alighieri, su richiesta della scuola. Il Presidente della Provincia, Francesco Mancini: “Atto meramente precauzionale: la verifica ha confermato che non c’è alcun problema di tipo strutturale”

Nella prima mattinata di oggi la dirigenza scolastica del liceo scientifico Alighieri di Matera ha chiesto ai Vigili del Fuoco di effettuare, a scopo meramente precauzionale, un sopralluogo sull’immobile che ospita l’istituto. Il tutto, in seguito allo sciame sismico verificatosi nella serata di venerdì 14 marzo.

I pompieri come primo provvedimento hanno chiesto e ottenuto l’uscita preventiva degli studenti dal plesso ed hanno poi proceduto, insieme ai tecnici della Provincia, alla verifica citata.

“Dal sopralluogo – ha spiegato il Presidente Mancini – non è emerso alcunché e, soprattutto, non è emerso alcun tipo di problema di natura strutturale. D’altra parte, la verifica era stata chiesta dalla scuola a scopo precauzionale, quasi come atto dovuto in seguito alle scosse di venerdì sera che a Matera città sono state avvertite molto chiaramente.

Il plesso, dunque, non ha risentito dello sciame sismico e gli studenti potranno tranquillamente rientrarvi”.

