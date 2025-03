Matera, il club chiarisce: Di Gaetano è il nuovo tecnico

Alla fine, la risposta della società biancoazzurra è arrivata. Nella serata di venerdì, attraverso un comunicato stampa, il Matera ha fatto il punto della situazione, dopo la lettera diramata dai giocatori nella giornata di martedì.

Nella nota, il club, afferma di aver avuto un ulteriore incontro con il gruppo squadra, utile a chiarire alcuni dubbi e a ricompattare la famiglia biancoazzurra. Inoltre, nel comunicato è specificato che la proprietà ha provveduto a completare il saldo degli stipendi di novembre e dicembre, frenati esclusivamente da motivi burocratici. Infine, il club garantisce il piano concordato con gli stessi giocatori per il pagamento dei prossimi stipendi. Matera che da questo momento entra in silenzio stampa per dedicare la massima concentrazione sul prosieguo del campionato.

E per provare a concludere al meglio questo torneo, dopo un girone di ritorno con un trend da retrocessione, ecco che il club biancoazzurro è pronto a ripartire da Francesco Di Gaetano in panchina, per quello che sarà il quarto allenatore stagionale. Il tecnico siciliano, nella serata di venerdì ha avuto un faccia a faccia con la proprietà e da martedì comincerà la sua avventura in panchina.

Nulla di fatto, dunque, con Salvatore Ciullo, a Matera da martedì. Contro il Brindisi, in panchina andrà regolarmente Marco Ferri che per tutta la settimana ha allenato la squadra e che dovrebbe rimanere anche come collaboratore di Di Gaetano.

E domani arriva una partita importante per il Matera, reduce dal pesante ko per 6-1 a Fasano, per restare aggrappato al treno play off. Si giocherà in un clima di totale contestazione, con il popolo più caldo del tifo materano pronto a disertare lo stadio per manifestare la propria delusione dopo le ultime vicende.

