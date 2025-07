Matera: dj set in volo tra i Sassi con “Soundspaces – paesaggi sonori”

Matera – Un’esperienza che supera i confini della musica, dell’arte e dello spazio. “Soundscapes – paesaggi sonori” è l’evento musicale immersivo che trasforma il cielo di Matera in un palcoscenico sospeso, dove la musica elettronica si fonde con la storia millenaria dei Sassi.

L’evento si terrà nelle giornate del 21 e 22 luglio e porterà in volo un DJ set all’interno di una mongolfiera che sorvolerà i cieli di uno dei paesaggi più iconici d’Italia. I partecipanti potranno vivere la Città dei Sassi da una prospettiva completamente inedita, immersi in un paesaggio sonoro curato da DJ internazionali in perfetta sintonia con l’atmosfera sospesa e suggestiva del territorio.

Organizzato da Mongolfiere al Sud Italia, con il supporto di Serious Kitchen e la collaborazione come communication partner di WeSmart, “Soundscapes – paesaggi sonori” è un format sperimentale che rivoluziona il concetto di musica live. Il suono si libra letteralmente nell’aria, creando un dialogo armonioso tra le vibrazioni elettroniche contemporanee e la potenza simbolica e culturale del paesaggio lucano.

A fare da cornice a questa esperienza unica è Matera: un luogo sospeso nel tempo, fatto di pietra, silenzio e luce. Un intreccio di vicoli, scale, grotte e case incastonate nella roccia, che si arrampicano lungo la gravina e disegnano un paesaggio straordinario, riconosciuto nel mondo come Patrimonio UNESCO. I suoi Sassi raccontano secoli di storia, spiritualità e architettura scavata, rendendola uno scenario naturale e simbolico ideale per un evento che unisce emozione, arte e bellezza.

«Vogliamo che le persone non si limitino ad ascoltare musica, ma vivano un’emozione sospesa tra cielo e cultura, un momento in cui il tempo sembra fermarsi – afferma il team di Mongolfiere al Sud Italia -. Questa prima edizione nasce per offrire una prospettiva nuova su luoghi antichi, usando la musica come ponte tra innovazione e memoria».

In questo contesto unico, “Soundscapes – paesaggi sonori” diventa molto più di un semplice spettacolo: è un viaggio collettivo tra cielo e terra, un’esperienza immersiva che stimola connessione, stupore e memoria. Ogni nota, ogni respiro del vento, ogni sguardo dall’alto diventa parte di un ricordo indelebile.

Le prenotazioni per l’evento sono disponibili su: www.mongolfieresuditalia.com

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author