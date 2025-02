Matera, divieto di alcol e vetro per gli eventi in Piazza San Giovanni

In occasione degli spettacoli musicali organizzati dall’Associazione culturale Cupa Cupé nelle serate del 28 febbraio e del 4 marzo 2025 in Piazza San Giovanni, il commissario straordinario ha emanato un’ordinanza che vieta la vendita per asporto e il consumo di bevande alcoliche, nonché l’uso di bottiglie di vetro e lattine nelle aree interessate dagli eventi.

Il provvedimento, valido dalle 18:00 alle 01:00 dei giorni interessati, ha l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e il decoro urbano, prevenendo episodi di degrado e possibili rischi per l’incolumità dei presenti. L’ordinanza impone restrizioni anche sull’uso di spray urticanti, petardi e fuochi d’artificio.

Le violazioni saranno punite con sanzioni pecuniarie fino a 500 euro. Restano consentiti il consumo e la somministrazione di bevande all’interno di locali e dehor autorizzati.

