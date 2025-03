Matera, Di Gaetano nuovo allenatore ma domenica non sarà in panchina

Francesco Di Gaetano sarà il nuovo allenatore del Matera. Come anticipato da Antenna Sud l’ex Igea Virtus ha raggiunto l’accordo con il club lucano che, nel frattempo, ha rotto definitivamente con Salvatore Ciullo, al quale non sarebbero state accordate le garanzie richieste. Di Gaetano inizierà a guidare la squadra da martedì mentre domenica, contro il Brindisi, dovrebbe andare regolarmente in panchina Ferri.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author