Matera, Di Gaetano atteso in città. E Ciullo resta alla finestra

Momenti davvero caldi, e soprattutto decisivi, per quanto riguarda la panchina del Matera. Nelle ultime ore, il club del presidente Stefano Tosoni ha allacciato contatti con il tecnico Francesco Di Gaetano, ex tra le altre di Igea Virtus, Santa Maria Cilento e settore giovanile del Trapani.

Il tecnico siciliano, in mattinata, si è messo in viaggio verso la Città dei Sassi e in serata avrà un incontro con la proprietà. Nel mentre, Salvatore Ciullo è ancora a Matera, arrivato nella giornata di martedì quando ha incontrato la squadra subito dopo la lettera diramata dagli stessi giocatori, e aspetta risposte in merito ad alcune garanzie che ha chiesto al club.

Squadra biancoazzurra che in vista della sfida contro il Brindisi di domenica pomeriggio continua ad allenarsi agli ordini del tecnico Marco Ferri, non ancora esonerato o sostituito in attesa di capire se resterà all’interno dello staff-tecnico con il nuovo allenatore.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author