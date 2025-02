Matera, da Torrisi a Ferri: è il terzo cambio stagionale in panchina

Fine a poche ora fa era il vice di Alfio Torrisi, adesso sarà lui a guidare il Matera nel finale di stagione. Parliamo di Marco Ferri che è ufficialmente diventato il nuovo allenatore dei biancoazzurri. La società guidata dal presidente Tosoni ha deciso di optare per la soluzione interna. Infatti, non c’erano stati contatti con Salvatore Ciullo, esonerato lo scorso 27 ottobre, per un possibile ritorno. Fredda, anche l’ipotesi della promozione di Pasquale Martinelli, tecnico della formazione Under 19.

Alla fine, la promozione è arrivata per Marco Ferri. Classe 1989, nato a Genova, comincia ad allenare sin da giovanissimo nel settore giovanile della Sampdoria con cui fa la trafila fino ad allenare la squadra femminile. In estate, affianca Alfio Torrisi, a Trapani, in Serie C, come collaboratore tecnico e match analyst. I due, si ritroveranno qualche mese dopo a Matera con gli stessi ruoli, fino alla svolta delle ultime ore: esonerato per Torrisi e promozione per Ferri.

In casa Matera si tratta del secondo cambio di guida tecnica stagionale. Dopo quello di Ciullo di fine ottobre, il pareggio di domenica scorsa contro l’Ischia è stato fatale per Torrisi. Solo cinque punti raccolti nelle prime sei giornate del Girone di ritorno che hanno fatto precipitare il Matera dal -3 dalla vetta a subire l’aggancio del Nardò al quinto posto. Il tecnico siciliano, nella sua avventura in biancoazzurro ha conquistato 21 punti in 14 partite, frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte. Ora si volta nuovamente pagina: dalla difficile trasferta di Casarano il Matera sarà guidato da Marco Ferri.

