Matera: Crolla facciata di un palazzo, tragedia sfiorata (foto)

Nella notte, i Vigili del Fuoco di Matera sono intervenuti in via Don Luigi Sturzo, con via G. Novello, a causa del distacco di circa 70 metri quadrati della facciata esterna di un edificio soggetto a lavori di ristrutturazione: considerevole la quantità di detriti caduti sulla strada.

Le squadre intervenute hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera area circostante evacuando alcune famiglie dalle proprie abitazioni e trasferendole in un luogo sicuro. La zona è stata delimitata con delle transenne.

In via precauzionale e in attesa di valutazioni tecniche approfondite, si è ritenuto necessario evacuare 8 famiglie per un totale di 18 persone. Sul posto si è portato anche Domenico Bennardi, sindaco di Matera.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp