Matera, Cotugno: “Avviare subito la macchina amministrativa del Comune”

“A quasi due mesi dall’esito delle elezioni amministrative, la città di Matera si trova ancora in una fase di stallo istituzionale. Nonostante l’elezione del sindaco, il risultato elettorale ha evidenziato chiaramente che il capoluogo non ha espresso una maggioranza organica di centrodestra. I lavori del consiglio comunale,restano bloccati,e non sono ancora state istituite le commissioni consiliari necessarie per affrontare le principali problematiche del territorio”. A sostenerlo, in una nota, è il consigliere comunale Angelo Raffaele Cotugno, del Gruppo Misto.

“L’attuale situazione è il risultato di una pseudo-maggioranza ancora impegnata in trattative private per consolidare il quorum minimo di 17 consiglieri”, osserva Cotugno sottolineando come “trasformismi e cambi di schieramento, pur nel pieno diritto dei singoli, riflettano una politica che privilegia poltrone e interessi personali anziché il bene della collettività”.

“Un atteggiamento che contribuisce all’allontanamento dei cittadini dalla partecipazione democratica, come confermato dai crescenti tassi di astensione alle urne. Intanto, la città attende risposte su questioni urgenti”, prosegue il consigliere del Gruppo misto.

Tra le priorità indicate: il contrasto alla crescente povertà che colpisce molte famiglie materane, il miglioramento delle infrastrutture e dei trasporti, la gestione delle aree verdi e dei parchi urbani. Centrale anche il tema del turismo, che secondo Cotugno necessita di una programmazione a lungo termine superando la logica degli eventi “mordi e fuggi”.

Altro punto critico riguarda l’accesso alle cure sanitarie, sempre più condizionato dalla disponibilità economica, e l’attenzione verso le persone con disabilità. Cotugno sollecita inoltre una riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti auspicando modelli più efficienti e sostenibili per i cittadini.

In agenda anche la necessità di regolamentare l’affidamento degli impianti sportivi, con bandi mirati che incentivino l’accesso alla pratica sportiva come strumento di benessere. Il consigliere richiama infine l’urgenza di rivalutare le periferie, troppo spesso relegate a semplici zone residenziali, auspicando la loro trasformazione in luoghi di aggregazione e partecipazione.

“Abbiamo bisogno di una visione politica lungimirante, capace di generare sviluppo, creare occupazione e contrastare l’emigrazione giovanile. La politica deve occuparsi della vita reale dei cittadini, non vivere in una campagna elettorale permanente. È ora di iniziare a lavorare davvero, nell’esclusivo interesse della comunità e della dignità di ogni persona”, conclude Cotugno.

