Il Comune di Matera, foto: antennasud.com

Matera, Comune: scelti Capo di Gabinetto e portavoce

Roberto Chito 28 Agosto 2025
Nella giornata odierna, il sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha nominato due componenti riguardanti la propria squadra.

A ricoprire il ruolo di Capo di Gabinetto, sarà Maria Rita Iaculli che ha svolto la propria attività presso il Ministero degli Interni ed è stata commissario prefettizio in diverse Città, tra cui anche Matera, dove ha ricoperto il ruolo di sub-commissario nell’ultima gestione commissariale.

Invece, il ruolo di portavoce sarà ricoperto dal giornalista materano Giovanni Veglia che si occuperà della gestione dell’informazione istituzionale e dei rapporti con gli organi di informazione e i cittadini.

