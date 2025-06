Matera, coalizione di Cifarelli compatta. Attese risposte da Nicoletti

Nel corso di una riunione, i consiglieri comunali eletti e i rappresentanti politici delle liste che compongono la coalizione che ha sostenuto Roberto Cifarelli alle scorse elezioni comunali a Matera, hanno ribadito, attraverso una nota, la compattezza della coalizione e la necessità di rispettare il mandato conferito dagli elettori che hanno scelto una maggioranza consigliare con 18 rappresentanti su 32.

Al centro del confronto, alcuni temi fondamentali come la ferma opposizione a qualsiasi manovra che possa favorire il passaggio di consiglieri in cambio di vantaggi politici o personali, tradendo così la fiducia dei cittadini. Nella nota, viene spiegato che i consiglieri continueranno ad agire alla luce del sole, richiamandosi ai criteri di coerenza, trasparenza e responsabilità. Un impegno che vuole essere garanzia per i cittadini ma anche monito per l’intero consiglio comunale.

Secondo la coalizione che ha sostenuto Roberto Cifarelli, a due settimane dal voto, desta preoccupazione il fatto che non siano ancora note le intenzioni del sindaco Antonio Nicoletti sulla composizione della Giunta Comunale. La città attende risposte, chiarezza e progettualità: l’ambiguità e l’assenza di visione, si legge nella nota, generano smarrimento in un momento in cui servirebbe il contrario.

In tal senso, la coalizione che ha sostenuto Cifarelli, ribadisce il proprio impegno a lavorare per lo sviluppo del territorio, indicando una prospettiva chiara, concreta e credibile per il futuro di Matera.

