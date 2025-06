Matera, Cifarelli: “Il diritto alla salute non è propaganda”

Il candidato sindaco poi lancia il guanto di sfida al competitor Nicoletti: “Confrontiamoci sulla sanità”

Dopo il sit-in svoltosi davanti all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, il candidato sindaco Roberto Cifarelli è tornato a intervenire sul tema della sanità pubblica e sul rilancio del presidio ospedaliero cittadino, sottolineando la necessità di un’azione condivisa e immediata.

“Gli ultimi finanziamenti per l’ospedale Madonna delle Grazie risalgono al 2017-2018, durante la legislatura regionale alla quale partecipavo”, ha ricordato Cifarelli. I fondi ammontano a circa 20,5 milioni di euro, così suddivisi: 4,4 milioni per ristrutturazioni edilizie e impiantistiche, efficientamento energetico e aggiornamento del parco tecnologico; 7,05 milioni per l’innovazione tecnologica; 4 milioni per il bunker destinato alla radioterapia e 5 milioni per l’ammodernamento del Pronto Soccorso, di cui 1 milione ancora inutilizzato.

“In sei anni la Giunta Bardi non è riuscita neppure a spendere queste risorse e oggi ci troviamo davanti a una situazione ben nota”, ha dichiarato il candidato criticando l’amministrazione regionale e le recenti dichiarazioni dell’assessore Cosimo Latronico: “Non si può pensare di risolvere tutto con gli annunci dell’ultimo minuto, mentre si candidano medici e operatori sanitari nelle proprie liste elettorali”.

Secondo Cifarelli, la situazione della sanità a Matera è ormai critica, con l’Azienda sanitaria locale in deficit dall’arrivo dell’ex direttrice generale Sabrina Pulvirenti e con un debito sanitario regionale superiore ai 50 milioni di euro. “A Matera rischiamo di pagare il prezzo più alto. È tempo che ognuno si assuma le proprie responsabilità”, ha ribadito.

Per affrontare l’emergenza, Cifarelli propone un’azione corale che coinvolga l’intero consiglio comunale: “Il rilancio dell’ospedale di Matera non può essere terreno di scontro politico né oggetto di propaganda elettorale. Il diritto alla salute riguarda la dignità e la sicurezza di ogni cittadino. Per questo intendo condividere con tutti i futuri consiglieri comunali, di maggioranza e minoranza, proposte concrete da presentare insieme alla Regione e al Governo nazionale”.

Cifarelli ha infine rinnovato l’invito al suo avversario, il candidato sindaco Antonio Nicoletti, a un confronto pubblico dedicato proprio al tema della sanità materana e al futuro dell’ospedale cittadino.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author