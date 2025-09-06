Matera CdS, verso l’Oppido: le parole di Santoruvo e Pentimone

Giornata di vigilia in casa Matera Città dei Sassi. Domani, i biancoazzurri faranno il loro esordio in campionato contro l’Angelo Cristoforo Oppido, per la prima giornata di campionato. Ai microfoni di Antenna Sud, hanno parlato l’allenatore Vincenzo Santoruvo e il centrocampista Raffaele Pentimone.

Santoruvo: “Dirà il campo se saremo noi la favorita”

“Abbiamo una settimana in più di lavoro nelle gambe, per questo mi aspetto tanto da parte della squadra. Sarà un impegno difficile ma abbiamo lavorato bene in settimana”, afferma il tecnico Santoruvo.

“In tanti mi dicono che noi siamo la favorita. La verità è che dobbiamo colmare il gap di settimane di allenamento rispetto alle altre. Chi sarà il favorito lo deciderà il campo. Adesso, pensiamo all’Oppido. Poi, tra qualche settimana potremo dire qualcosa in più sul nostro ruolo, perché non sono uno che si nasconde”, continua l’allenatore dei biancoazzurri.

Una battuta, sull’avversario di domani: “Affrontiamo una squadra organizzata che si conosce da tempo. Vengono da un risultato rotondo in Coppa, perché hanno vinto 5-0 in trasferta. Però, in questo momento mi sto preoccupando della mia squadra”.

Infine, Santoruvo, viene incalzato anche su quello che si aspetta da parte del pubblico materano: “Non sono nessuno per giudicare le scelte della tifoseria perché nell’ultimo anno ha sofferto tantissimo. Ho tanto rispetto verso le loro scelte”.

Pentimone: “Gruppo unito, ci toglieremo soddisfazioni”

“Il nostro obiettivo è quello di fare il massimo. Perché abbiamo tutte le carte in regola per far bene e far divertire i tifosi che verranno a seguirci. Stiamo lavorando bene e sono dell’idea che ci toglieremo tante soddisfazioni”, sono le parole, ai microfoni di Antenna Sud, del centrocampista Raffaele Pentimone.

“A questo inizio di campionato arriviamo molto carichi. Sappiamo che abbiamo avuto meno giorni per poter lavorare rispetto alle altre squadre ma sono state abbastanza per preparare al meglio il match di domani”, prosegue il centrocampista dei biancoazzurri.

Sulle prime sensazioni, Pentimone è chiaro: “Il gruppo è unito. Indipendentemente da quanti siamo ci sono ragazzi che si mettono tutti a disposizione del mister. Stiamo dando il massimo e ci sentiamo tutti al centro del progetto”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author