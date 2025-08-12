Matera CdS, tutto su Picci: club in pressing per il ritorno

Dopo l’accordo trovato con Vincenzo Santoruvo per la panchina, ecco che il Matera Città dei Sassi comincia ad essere attivo sul mercato. Al momento, è uno il nome sul quale lavora il club biancoazzurro: Antonio Giulio Picci.

Attaccante che non ha bisogno di presentazioni, pronto a spegnere le 40 candeline il prossimo 19 agosto ma con ancora tanta voglia di far bene sul rettangolo verde. Il pressing, con l’ex attaccante di Martina, Vigor Trani e Bitonto prosegue da diverso tempo. Tant’è che nelle ultime ore il Matera Città dei Sassi ha nuovamente rilanciato per l’attaccante barese, nell’ultima stagione al Fucina, in Eccellenza lombarda.

Per Picci, sarebbe un ritorno in casa biancoazzurra dopo la parentesi cominciata nel dicembre 2022 e conclusasi con il ko in semifinale play off contro il Gallipoli. Picci, inoltre, è stato uno dei mattatori nella stagione 2013-14, della promozione del Matera in Serie C. Anche lì, arrivato nel mercato invernale, mise a segno reti decisive per la vittoria del campionato nel testa a testa finale con il Taranto.

