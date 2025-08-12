12 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Picci e il dg Ragone, foto: Matera Città dei Sassi Facebook

Matera CdS, tutto su Picci: club in pressing per il ritorno

Roberto Chito 12 Agosto 2025
centered image

Dopo l’accordo trovato con Vincenzo Santoruvo per la panchina, ecco che il Matera Città dei Sassi comincia ad essere attivo sul mercato. Al momento, è uno il nome sul quale lavora il club biancoazzurro: Antonio Giulio Picci.

Attaccante che non ha bisogno di presentazioni, pronto a spegnere le 40 candeline il prossimo 19 agosto ma con ancora tanta voglia di far bene sul rettangolo verde. Il pressing, con l’ex attaccante di Martina, Vigor Trani e Bitonto prosegue da diverso tempo. Tant’è che nelle ultime ore il Matera Città dei Sassi ha nuovamente rilanciato per l’attaccante barese, nell’ultima stagione al Fucina, in Eccellenza lombarda.

Per Picci, sarebbe un ritorno in casa biancoazzurra dopo la parentesi cominciata nel dicembre 2022 e conclusasi con il ko in semifinale play off contro il Gallipoli. Picci, inoltre, è stato uno dei mattatori nella stagione 2013-14, della promozione del Matera in Serie C. Anche lì, arrivato nel mercato invernale, mise a segno reti decisive per la vittoria del campionato nel testa a testa finale con il Taranto.

About Author

Roberto Chito

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Basket A2/M, Valtur Brindisi: primo giorno di raduno. parte la stagione

12 Agosto 2025 Redazione

Canoa Sprint a Taranto 2026: Il Mar Piccolo conquista la Federazione Internazionale

12 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Taranto, Aps Taras dona lo stemma alla nuova proprietà: “È dei tifosi”

11 Agosto 2025 Redazione

Matera CdS, quasi fatta per Santoruvo in panchina

11 Agosto 2025 Roberto Chito

Taranto, Di Bari al lavoro: sondati anche big già accasati

11 Agosto 2025 Dante Sebastio

Virtus Francavilla, difesa completata: in arrivo Ferrante

11 Agosto 2025 Dennis Magrì

potrebbe interessarti anche

Giochi Mediterraneo 2026: Completata la pubblicazione di tutti i bandi per gli impianti

12 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Massafra, sgombero di una tendopoli a Verdemare

12 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Volley B1/F, la Star Bisceglie scommette su Giulia Colombo

12 Agosto 2025 Redazione

Matera CdS, tutto su Picci: club in pressing per il ritorno

12 Agosto 2025 Roberto Chito