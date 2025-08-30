30 Agosto 2025

Il tecnico Vincenzo Santoruvo, foto: antennasud.com

Matera CdS, Santoruvo: “Voglio entusiasmo. Mercato? Serve qualcosa”

Roberto Chito 30 Agosto 2025
“Al match di domani bisogna dare il valore di un match ufficiale ma che a noi serve per poter completare un percorso di preparazione cominciata in ritardo. Oggi abbiamo fatto il dodicesimo allenamento. In campo, però, dovremo mettere tutto ciò che abbiamo fatto in questo periodo”. Sono le parole del tecnico Vincenzo Santoruvo, che ai microfoni di Antenna Sud, ha parlato alla vigilia del match contro il Tricarico di domani pomeriggio.

Su cosa si aspetta: “Voglio vedere tanto entusiasmo. Voglio una squadra propositiva e che abbia voglia. Voglio vedere quella voglia di ottenere tutto ciò che in queste due settimane abbiamo provato in campo e che dobbiamo trasferire in una partita ufficiale”.

Sulla squadra: “Sappiamo che ci manca ancora qualcosa. Non dobbiamo cercare alibi perché a me non piace ma prenderci le nostre responsabilità. Vedremo come completare la squadra. Ci manca ancora qualcosa dal punto di vista degli under. Invece, per quanto riguarda gli over è un buon gruppo a livello umano e spero che a livello tecnico faccia vedere cosa è capace di fare”.

 

