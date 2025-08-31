Matera CdS, Santoruvo: “Vittoria che fa morale. Testa al campionato ora”

“E’ stata una partita difficile, come mi aspettavo. I ragazzi, però, hanno dato tutto. Non potevo chiedere di meglio dopo appena dodici allenamenti”. È il commento del tecnico Vincenzo Santoruvo, ai canali ufficiali del club biancoazzurro, dopo la vittoria conquistata sul Tricarico.

“Abbiamo creato tantissime occasioni ma non siamo riusciti a sbloccarla subito perché ci manca quella brillantezza e soprattutto lucidità negli ultimi sedici metri che ci permette di essere concreti. Però, sono soddisfatto e ho ringraziato i ragazzi a fine partita. Abbiamo nelle gambe appena dodici allenamenti. Oggi abbiamo giocato in un campo strettissimo e non è stato facile”, continua il tecnico biancoazzurro nella sua disamina del match.

Santoruvo, adesso, guarda già avanti: “Portiamo a casa un due a zero che fa morale e ci aiuterà a lavorare bene per la prossima settimana perché il nostro obiettivo è il campionato. Partiamo da questa vittoria che i ragazzi si meritano, e sono contento anche io”.

