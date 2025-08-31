31 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Il tecnico Vincenzo Santoruvo, foto: antennasud.com

Matera CdS, Santoruvo: “Vittoria che fa morale. Testa al campionato ora”

Roberto Chito 31 Agosto 2025
centered image

“E’ stata una partita difficile, come mi aspettavo. I ragazzi, però, hanno dato tutto. Non potevo chiedere di meglio dopo appena dodici allenamenti”. È il commento del tecnico Vincenzo Santoruvo, ai canali ufficiali del club biancoazzurro, dopo la vittoria conquistata sul Tricarico.

“Abbiamo creato tantissime occasioni ma non siamo riusciti a sbloccarla subito perché ci manca quella brillantezza e soprattutto lucidità negli ultimi sedici metri che ci permette di essere concreti. Però, sono soddisfatto e ho ringraziato i ragazzi a fine partita. Abbiamo nelle gambe appena dodici allenamenti. Oggi abbiamo giocato in un campo strettissimo e non è stato facile”, continua il tecnico biancoazzurro nella sua disamina del match.

Santoruvo, adesso, guarda già avanti: “Portiamo a casa un due a zero che fa morale e ci aiuterà a lavorare bene per la prossima settimana perché il nostro obiettivo è il campionato. Partiamo da questa vittoria che i ragazzi si meritano, e sono contento anche io”.

About Author

Roberto Chito

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

🔴 Serie A, 2a Giornata: risultati, classifica e highlights

31 Agosto 2025 Dante Sebastio

🔴Diretta, Bari-Monza: le formazioni ufficiali

31 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Picerno fa ancora 2-2. Pari interno contro il Giugliano

31 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

🔴 Serie C/C, 2a Giornata: risultati, classifica e highlights

31 Agosto 2025 Dante Sebastio

Disastro Team Altamura: il Crotone passeggia al D’Angelo, finisce 0-4

31 Agosto 2025 Antonio Bellacicco

Ugento-Gallipoli 2-2: Catania la pareggia al cardiopalma

31 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

potrebbe interessarti anche

🔴 Serie A, 2a Giornata: risultati, classifica e highlights

31 Agosto 2025 Dante Sebastio

🔴Diretta, Bari-Monza: le formazioni ufficiali

31 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Picerno fa ancora 2-2. Pari interno contro il Giugliano

31 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

🔴 Serie C/C, 2a Giornata: risultati, classifica e highlights

31 Agosto 2025 Dante Sebastio