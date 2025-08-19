Matera CdS, Santoruvo: “Ritardo non sia alibi. Voglio entusiasmo”

A margine del primo allenamento, ai microfoni di Antenna Sud è intervenuto Vincenzo Santoruvo, neo-allenatore del Matera Città dei Sassi pronto alla sfida in biancoazzurro, facendo anche il punto su una squadra chiamata a ridurre il gap di preparazione dalle dirette concorrenti.
potrebbe interessarti anche
Coppa Italia, Cerignola-Verona 3-5 dtr: gli highlights
Altamura prova il colpo Eric Lanini
Cerignola-Verona 3-5 dtr, Maiuri e Sainz-Maza nel post gara
Matera CdS, Ragone: “Faremo un campionato importante”
Lecce, anche il Napoli su Krstovic: potrebbe sostituire Lukaku
Il Taranto insiste, offerta biennale per Gaetano Dammacco