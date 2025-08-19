19 Agosto 2025

Il tecnico Vincenzo Santoruvo, foto: antennasud.com

Matera CdS, Santoruvo: “Ritardo non sia alibi. Voglio entusiasmo”

Roberto Chito 19 Agosto 2025
A margine del primo allenamento, ai microfoni di Antenna Sud è intervenuto Vincenzo Santoruvo, neo-allenatore del Matera Città dei Sassi pronto alla sfida in biancoazzurro, facendo anche il punto su una squadra chiamata a ridurre il gap di preparazione dalle dirette concorrenti.

