Matera CdS, Santoruvo: “Non mi aspettavo di più ma serve ripartire”

“Iniziare in casa con una sconfitta è sicuramente una falsa partenza. Sinceramente non mi aspettavo tanto di più rispetto a quanto fatto oggi. Abbiamo affrontato un Oppido che rispetto a noi oggi ha tante certezze in più”. Sono le parole del tecnico Vincenzo Santoruvo, ai microfoni di Antenna Sud, dopo il ko subito contro l’Oppido alla prima di campionato.

“Siamo stati bravi ad andare subito in vantaggio. Purtroppo abbiamo perso una partita per due calci piazzati. Probabilmente il primo gol, subito in quel modo ci ha un po’ tagliato le gambe. Dopodichè abbiamo avuto una reazione ma c’è stata tanta confusione. Per, ripeto: oggi non mi aspettavo di più rispetto a quello che ho visto oggi. Ci sono dei valori che il campo mette sempre a nudo e oggi abbiamo le idee chiare”, continua il tecnico dei biancoazzurri.

Santoruvo, poi, indica la strada da seguire: “Dobbiamo solo lavorare. Ho un gruppo di ragazzi che si mette a disposizione ed oggi erano molto dispiaciuti dopo la sconfitta. Dobbiamo ripartire. Siamo solo alla prima di campionato e dobbiamo pensare a come migliorare ciò che abbiamo fatto oggi”.

“Abbiamo sbagliato tanto dal punto di vista tecnico. Devo capire se è un nostro problema o è dovuto alla poca lucidità che abbiamo in questo momento. La responsabilità è la mia, quindi sta a me capire quelle che sono le problematiche della squadra”, conclude il tecnico dei biancoazzurri.

