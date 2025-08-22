22 Agosto 2025

Il tecnico Vincenzo Santoruvo, foto: antennasud.com

Matera CdS, Santoruvo indica la strada e si prepara alla sfida lucana

Roberto Chito 22 Agosto 2025
Dopo una stagione in cui è rimasto ai box, dopo la parentesi in Serie D nella sua Bitonto, adesso Vincenzo Santoruvo è pronto a calarsi nella realtà dell’Eccellenza lucana.

Tornato in panchina grazie alla chiamata del Matera Città dei Sassi, club pronto a giocarsi le proprie carte per approdare in Serie D, Santoruvo, oltre all’importanza dei risultati, proverà a riaccendere una piazza delusa e amareggiata dopo l’esclusione del Football-Club Matera dalla quarta serie.

L’esordio nel torneo di Eccellenza lucana è fissato per il 7 settembre, preceduto da quello in Coppa la settimana prima. Un campionato, quello della Basilicata, che Santoruvo non accetta venga depotenziato rispetto a quello di altre Regioni.

Matera Città dei Sassi che lavora per ridurre il gap significativo di preparazione rispetto alle altre formazioni di Eccellenza. Santoruvo, però, è consapevole dalla sfida che lo attende e indica subito la strada da far seguire alla propria squadra.

