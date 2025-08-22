Matera CdS, Santoruvo indica la strada e si prepara alla sfida lucana

Dopo una stagione in cui è rimasto ai box, dopo la parentesi in Serie D nella sua Bitonto, adesso Vincenzo Santoruvo è pronto a calarsi nella realtà dell’Eccellenza lucana.
Tornato in panchina grazie alla chiamata del Matera Città dei Sassi, club pronto a giocarsi le proprie carte per approdare in Serie D, Santoruvo, oltre all’importanza dei risultati, proverà a riaccendere una piazza delusa e amareggiata dopo l’esclusione del Football-Club Matera dalla quarta serie.
L’esordio nel torneo di Eccellenza lucana è fissato per il 7 settembre, preceduto da quello in Coppa la settimana prima. Un campionato, quello della Basilicata, che Santoruvo non accetta venga depotenziato rispetto a quello di altre Regioni.
Matera Città dei Sassi che lavora per ridurre il gap significativo di preparazione rispetto alle altre formazioni di Eccellenza. Santoruvo, però, è consapevole dalla sfida che lo attende e indica subito la strada da far seguire alla propria squadra.
potrebbe interessarti anche
Lecce, nel mirino Alex Sala del Cordoba
Lecce, arriva il difensore tedesco Siebert
SS Taranto Calcio, ecco il logo scelto dai tifosi rossoblù
Eccellenza Basilicata, oggi il sorteggio della Coppa Italia
Tennis, tutto pronto a Latiano per i Campionati Italiani Femminili U15
Brindisi FC, buon test contro lo Squinzano