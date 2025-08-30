Matera CdS, Ragone: “Siamo ambiziosi ma niente proclami”

“Siamo felicissimi di partire. Domani si scende in campo, mentre tra una settimana comincia il campionato. Siamo davvero felici di iniziare”. Sono le parole del presidente Filippo Ragone ai microfoni di Antenna Sud nel pre-partita della sfida contro il Tricarico di domani pomeriggio, valida per la Coppa Regionale di Eccellenza lucana.

Sul ritorno a Matera: “Purtroppo l’anno scorso non avevamo la disponibilità dello stadio XXI Settembre-Franco Salerno visto che era condiviso dal Fc Matera e dal Gravina. Abbiamo fatto questa bellissima avventura a Montescaglioso, una comunità che ringrazio perché ci ha accolto bene. Adesso hanno realtà importanti in Promozione. A seguito della situazione spiacevole del Fc Matera e del Gravina che ha ritrovato il suo stadio, per noi si è creato uno spazio inequivocabile per tornare alle nostre origini”.

Sul progetto: “Dobbiamo fare il massimo, abbiamo progetti ambiziosi. Al momento non possiamo fare proclami ma disputeremo il campionato giornata per giornata e a testa alta. Solamente con il tempo capiremo dove arrivare. Fino ad oggi abbiamo fatto dieci giorni di allenamenti e sappiamo di avere un cammino in salita”.

