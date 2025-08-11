Matera CdS, quasi fatta per Santoruvo in panchina

Dopo essere tornati a Matera a distanza di una stagione, dopo il trasferimento a Montescaglioso della scorsa annata, per il Matera Città dei Sassi, denominazione che non potrà essere utilizzata dal punto di vista federale, ci sono i primi passi in vista della stagione 2025-26.

Con la non iscrizione in Serie D del Fc Matera e con l’Invicta Matera che disputa il campionato di Promozione, ecco che il Matera Città dei Sassi si appresta a rappresentare il calcio materano in questa nuova stagione. Il club biancoazzurro, da questo punto di vista, sta muovendo i primi passi. Quasi sciolto il nodo dell’allenatore: si tratta di Vincenzo Santoruvo, ex giocatore con trascorsi a Bari e Frosinone, oltre a diverse avventure in vari settori giovanili da tecnico e una parentesi a Bitonto in Serie D, due stagioni fa.

Con Santoruvo, il Matera Città dei Sassi ha già trovato un accordo e nelle prossime ore potrebbe essere messo tutto nero su bianco. Il club, in attesa di svelare definitivamente i propri obiettivi e programmi a città e tifosi, è al lavoro per poter allestire una squadra competitiva in vista del prossimo campionato di Eccellenza.

Una vera e propria corsa contro il tempo, considerato che la stagione è ormai alle porte: il campionato partirà il 7 settembre, preceduto dal primo turno di Coppa Regionale una settimana prima. Il primo tassello, però, sembra essere stato trovato: Vincenzo Santoruvo, a breve potrebbe sedere sulla panchina biancoazzurra.

