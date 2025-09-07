Matera CdS, primo passo falso: è ko contro l’Oppido

Beffa per il Matera Città dei Sassi in questa prima partita di campionato. L’Oppido espugna il pubblico del XXI Settembre-Franco Salerno, vincendo in rimonta e costringendo la squadra di Santoruvo al primo ko in campionato. Un 2-1 materializzato dopo il vantaggio biancoazzurro di Cannito, a seguire la rimonta biancoverde con le reti di Mur e Possidente che regalano i primi tre punti alla squadra di Santagata. Il campionato dei biancoazzurri, così parte in salita.

Primo tempo che vede partire meglio l’Oppido che nei primi 10 minuti crea qualche grattacapo alla difesa biancoazzurra: di veri pericoli, però, dalle parti di Vieira non ne arrivano. Biancoazzurri troppo contratti in avvio. Troppe palle lunghe verso Picci insolato in avanti. E l’Oppido, palla a terra cerca sempre di colpire, mettendo in affanno la difesa materana. Al 24′ arriva la grande occasione per gli ospiti. Discesa di Cassama: palla al centro per Abrescia che viene chiuso dall’intervento di Vieira e di un difensore. Però, al 27′ i biancoazzurri firmano l’1-0. Tutto nasce da un calcio di punizione: Gonzalez l’allunga per Cannito che è lesto a stampare in rete. Il raddoppio può arrivare qualche minuto dopo con Tataru che non trova la perfetta conclusione: palla a lato. L’Oppido, subito il colpo continua a macinare gioco e al 41′ trova il pareggio. Anche qui, nasce tutto dagli sviluppi di un calcio di punizione. La conclusione di Mur, però, beffa la difesa biancoazzurra e lo stesso Vieira, insaccandosi in rete. E in chiusura di primo tempo, arriva anche il vantaggio degli ospiti. Sempre dagli sviluppi di un calcio di punizione, incredibile buco della difesa materana con Possidente che tutto solo incorna alle spalle di Vieira per il 2-1 con il quale si chiudono i primi 45 minuti.

Secondo tempo che vede l’Oppido andare ad un passo dal tris. Al 4′ gran pallone per Cassama che sfrutta il buco difensivo, supera Vieira in uscita ma calcia incredibilmente sul palo. Biancoazzurri che provano a rispondere ma non trovano il guizzo. Al 14′ è sempre l’Oppido a rendersi pericoloso. Discesa di Deleonardis, palla al centro per Cassama che ci prova: ottima respinta di Vieira che salva i suoi. Matera Città dei Sassi che non riesce a colpire e al 27′ è ancora Cassama a chiamare Vieira alla respinta. I biancoazzurri, hanno la chance per il pareggio al 38′ con il cross di Pentimone per Prati che in piena area si divora la rete. L’incredibile occasione per trovare il pareggio, capita in pieno recupero sui piedi di Prati che in piena area calci alto.

