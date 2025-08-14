14 Agosto 2025

Matera CdS, ora il mercato: si punta su due difensori esperti

Roberto Chito 14 Agosto 2025
Dopo l’arrivo di Vincenzo Santoruvo in panchina, il Matera Città dei Sassi comincia ad affondare anche per alcune trattative di mercato con l’obiettivo di costruire, per il prossimo campionato di Eccellenza lucana, una squadra davvero competitiva.

Secondo quanto appreso da Antenna Sud, i biancoazzurri sono vicini al difensore centrale Giancarlo Aprile e al terzino destro Michele Cappellari. Si tratta di due pedine esperte, con un passato anche in Serie D. Il primo, ha vestito le maglie di Gelbison e Fasano tra Girone H e I, oltre ad alcune esperienze anche al nord.

Il secondo, invece, cresciuto nel settore giovanile del Bari, in quarta serie ha vestito le maglie di Audace Cerignola, Bitonto e Martina. Il mercato dei biancoazzurri è appena cominciato: da qui, però, le intenzioni sono chiare sulle ambizioni della prossima stagione.

