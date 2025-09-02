2 Settembre 2025

Il logo del Matera CdS, foto: antennasud.com

Matera CdS, la stagione comincia con il trenino

Roberto Chito 2 Settembre 2025
Ci ha pensato Antonio Picci a far partire il trenino biancoazzurro per la stagione 2025-26. L’attaccante barese, con la rete del 2-0 realizzata in quel di Tricarico, nel match di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia, ha messo il sigillo sul primo successo della nuova annata per il Matera Città dei Sassi.

La squadra di Santoruvo non poteva esordire in maniera migliore. Dopo soli dodici allenamenti e due settimane di lavoro, le risposte avute dal tecnico pugliese non potevano essere migliori. Ovviamente, siamo solo all’inizio di una stagione che domenica vedrà partire il campionato di Eccellenza lucana. Per il Matera Città dei Sassi, l’esordio sarà tra le mura amiche del XXI Settembre-Franco Salerno contro l’Angelo Cristofaro Oppido.

In quell’occasione i punti cominceranno a pesare davvero. Nelle gambe, però, Picci e compagni avranno un’altra settimana di lavoro sotto i dettami tattici del tecnico Santoruvo. E soprattutto, la rosa continuerà ad arricchirsi di altre pedine che saranno annunciate nelle prossime ore. Perché nonostante il ritardo accumulato, il Matera Città dei Sassi vuole dare fare la voce grossa.

