24 Agosto 2025

Il tecnico Vincenzo Santoruvo, foto: Matera CdS Facebook

Matera CdS, ieri primo test. Ufficiale lo staff di Santoruvo

Roberto Chito 24 Agosto 2025
Dopo la prima settimana di allenamenti, in casa Città dei Sassi cominciano ad arrivare le prime ufficialità. I biancoazzurri, nella serata di ieri hanno ufficializzato lo staff-tecnico che affiancherà il tecnico Vincenzo Santoruvo in questa nuova avventura dalle parti del XXI Settembre-Franco Salerno.

Il ruolo di vice-allenatore sarà ricoperto da Donato Ferrullo, in passato già a Matera con Tonio Chisena, nel 2019 alla guida dell’Usd. Staff-tecnico che sarà completato da Maurizio Schirone in qualità di allenatore dei portieri. Al momento, invece, non è stato ancora noto il profilo di chi ricoprirà la carica di preparatore atletico.

Intanto, nel pomeriggio di ieri, il Matera Città dei Sassi ha svolto il primo allenamento congiunto della stagione. I biancoazzurri hanno battuto 3-1 la Libertas Montescaglioso, formazione di Promozione. Prime indicazioni per il tecnico Santoruvo ad una settimana dall’esordio in Coppa Italia a Tricarico.

