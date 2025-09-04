Matera CdS, ecco il calendario: big match col Melfi alla penultima

Guardando il calendario, c’è un dettaglio non indifferente: alla penultima giornata c’è Matera Città dei Sassi-Melfi che per molti sembra essere lo scontro diretto che potrà decidere il campionato. Questo lo capiremo, visto che si arriverà da un percorso lungo di ben 28 giornate.

Nelle ultime ore, è stato reso noto il calendario dell’Eccellenza lucana che partirà domenica 7 settembre. Il Matera Città dei Sassi, ancora Montescaglioso per questioni burocratiche, farà il suo esordio in questo weekend allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno contro l’Angelo Cristofaro Oppido. Tra i big match in programma, spicca la sfida contro il Paternicum alla quinta giornata, insieme a quella contro la Vultur e la Santarcangiolese subito dopo.

Nella fase finale, il calendario vedrà i biancoazzurri giocare contro il San Cataldo alla dodicesima e il Melfi alla penultima. Si chiuderà il campionato contro il Policoro, il 19 aprile al XXI Settembre-Franco Salerno. Due le soste in programma: la pausa estiva del 28 dicembre che potrebbe vedere la finale di ritorno di Coppa Italia e le due settimane tra fine marzo e inizio aprile, tra pausa pasquale e torneo delle Regioni.

Matera Cds – Il calendario completo

1a giornata: Matera CdS-Angelo Cristofaro (a: 7-09-25 | r: 21-12-25)

2a giornata: Lykos Tolve-Matera CdS (a: 14-09-25 | r: 4-01-26)

3a giornata: Matera CdS-Elettra Marconia (a: 21-09-25 | r: 11-01-26)

4a giornata: Avigliano-Matera CdS (a: 28-09-25 | r: 25-01-26)

5a giornata: Matera CdS-Paternicum (a: 5-10-25 | r: 25-01-26)

6a giornata: Vultur-Matera CdS (a: 12-10-25 | r: 1-02-26)

7a giornata: Matera CdS-Santarcangiolese (a: 19-10-25 | r: 8-02-26)

8a giornata: Matera CdS-Tricarico (a: 26-10-25 | r: 15-02-26)

9a giornata: Lagonegro-Matera CdS (a: 2-11-25 | r: 22-02-26)

10a giornata: Matera CdS-Atletico Montalbano (a: 9-11-25 | r: 1-03-26)

11a giornata: Brienza-Matera CdS (a: 16-11-25 | r: 8-03-26)

12a giornata: Matera CdS-San Cataldo (a: 23-11-25 | r: 15-03-26)

13a giornata: Chiaromonte-Matera CdS (a: 30-11-25 | r: 22-03-26)

14a giornata: Matera CdS-Melfi (a: 7-12-25 | r: 12-04-26)

15a giornata: Policoro-Matera CdS (a: 14-12-25 | r: 19-04-26)

