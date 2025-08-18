Matera Cds, ecco i primi volti: ormai fatta per otto pedine

Nel primo giorno di scuola, in casa Matera Città dei Sassi, ambiziosa squadra di Eccellenza lucana, si sono già visti i primi volti che andranno a comporre la rosa a disposizione del neo-tecnico Vincenzo Santoruvo.

In attesa dei crismi dell’ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, i biancoazzurri hanno chiuso per gli esperti difensori centrali Michele Aprile e Salvatore Cannito, insieme al terzino destro Michele Cappellari. Elementi di esperienza che garantiranno affidabilità al tecnico Santoruvo. Praticamente fatta anche per i centrocampisti Raffaele Pentimone e Vasco Martins, quest’ultimo, l’anno scorso in forza al Manduria in Eccellenza pugliese, ma già nelle fila del Matera Città dei Sassi due stagioni fa.

Per quanto riguarda l’attacco, era presenta anche Antonio Giulio Picci che si allenato con il gruppo con il quale si sta limando l’accordo. Attacco che sarà completato anche da Leandro Martinez, nelle ultime stagioni in Eccellenza Lucana con la maglia dell’Elettra Marconia. Dal Brasile, invece, è arrivato Lucas Prati, altro attaccante che ha vestito diverse maglie in giro per l’Europa.

Gruppo che si sta formando proprio in queste ore. diversi i giocatori in prova, soprattutto under che il tecnico Vincenzo Santoruvo, insieme al suo staff, valuterà attentamente. Corsa contro il tempo anche da questo punto di vista con la Coppa Italia che partirà tra due settimane, mentre il 7 settembre il via al campionato.

