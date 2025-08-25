25 Agosto 2025

Matera CdS, domenica l’esordio: attesa per le prime ufficialità

Roberto Chito 25 Agosto 2025
Dopo il primo test stagionale, nell’allenamento congiunto contro la Libertas Montescaglioso e aver ufficializzato lo staff tecnico di Santoruvo, per il Matera Città dei Sassi è arrivato il momento anche delle prime ufficialità per quanto riguarda i giocatori.

Quella che comincia oggi è la settimana che porterà la squadra dell’ex Bitonto al primo impegno ufficiale della stagione. Domenica pomeriggio, i biancoazzurri affronteranno il Tricarico, in trasferta, nell’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza. Tra quindici giorni, invece, sarà campionato: vero e proprio obiettivo del club materano.

Da oggi, dunque, qualsiasi momento è buono per conoscere i nomi che comporranno la rosa allenata dal tecnico Santoruvo. Lo stesso, dopo questa prima settimana ha inevitabilmente fatto una prima scrematura del materiale a disposizione, considerato che al primo allenamento erano presenti oltre trenta atleti.

