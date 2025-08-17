17 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Il logo del club, foto: Matera Città dei Sassi Facebook

Matera CdS, domani comincia la stagione dei biancoazzurri

Roberto Chito 17 Agosto 2025
centered image

Primo giorno di scuola per il Matera Città dei Sassi del tecnico Vincenzo Santoruvo, ultima delle squadre di Eccellenza lucana a radunarsi a cominciare la nuova stagione.

Dopo il ritorno da Montescaglioso alla Città dei Sassi, ecco che il team biancoazzurro è pronto a cominciare la nuova stagione, la terza consecutiva nel massimo torneo lucano. Nel pomeriggio di domani, presso il campo del borgo La Martella, intitolato a Renato Carpentieri, il Matera Città dei Sassi darà il via alla nuova stagione.

Tempi ovviamente da accorciare per i biancoazzurri che il prossimo 31 agosto faranno il loro esordio in Coppa Regionale, mentre la settimana dopo, il 7 settembre, cominceranno il campionato. Il tecnico Santoruvo è chiamato subito ad imprimere la propria mano. Nei prossimi giorni, i primi esperimenti saranno fatti con le prime amichevoli.

In queste ore, il Matera Città dei Sassi ha continuato a lavorare sul mercato. Domani, al primo allenamento ci saranno una serie di giocatori che saranno annunciati da qui ai prossimi giorni, mentre altri saranno in prova. Biancoazzurri, in ogni caso, al lavoro per poter costruire una squadra in grado di giocarsi il massimo obiettivo in questa stagione.

About Author

Roberto Chito

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Potenza-Cavese 1-0: il commento di De Giorgio e Prosperi

17 Agosto 2025 Dante Sebastio

Potenza-Cavese 1-0: l’analisi di Bachini e Alastra nel post gara

17 Agosto 2025 Dante Sebastio

Taranto, mercato: Sergio Contessa si candida per un nuovo ciclo

17 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Coppa Italia Serie C, Foggia-Siracusa 2-1: gli highlights

17 Agosto 2025 Dante Sebastio

Coppa Italia Serie C, Potenza-Cavese 1-0: gli highlights

17 Agosto 2025 Dante Sebastio

Le probabili formazioni di Milan-Bari: Moncini dal 1′, panchina per Modric?

17 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

potrebbe interessarti anche

Matera CdS, domani comincia la stagione dei biancoazzurri

17 Agosto 2025 Roberto Chito

Siena, tarantina di 25 anni indagata per l’omicidio di una 85enne

17 Agosto 2025 Dante Sebastio

Fiera del Levante: stop a Israele: “Una scelta etica nel nome della pace”

17 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Tolve, la Basilicata intera celebra San Rocco

17 Agosto 2025 Francesco Cutro