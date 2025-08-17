Matera CdS, domani comincia la stagione dei biancoazzurri

Primo giorno di scuola per il Matera Città dei Sassi del tecnico Vincenzo Santoruvo, ultima delle squadre di Eccellenza lucana a radunarsi a cominciare la nuova stagione.

Dopo il ritorno da Montescaglioso alla Città dei Sassi, ecco che il team biancoazzurro è pronto a cominciare la nuova stagione, la terza consecutiva nel massimo torneo lucano. Nel pomeriggio di domani, presso il campo del borgo La Martella, intitolato a Renato Carpentieri, il Matera Città dei Sassi darà il via alla nuova stagione.

Tempi ovviamente da accorciare per i biancoazzurri che il prossimo 31 agosto faranno il loro esordio in Coppa Regionale, mentre la settimana dopo, il 7 settembre, cominceranno il campionato. Il tecnico Santoruvo è chiamato subito ad imprimere la propria mano. Nei prossimi giorni, i primi esperimenti saranno fatti con le prime amichevoli.

In queste ore, il Matera Città dei Sassi ha continuato a lavorare sul mercato. Domani, al primo allenamento ci saranno una serie di giocatori che saranno annunciati da qui ai prossimi giorni, mentre altri saranno in prova. Biancoazzurri, in ogni caso, al lavoro per poter costruire una squadra in grado di giocarsi il massimo obiettivo in questa stagione.

