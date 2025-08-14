14 Agosto 2025

Il logo del club, foto: Matera Città dei Sassi Facebook

Matera CdS, da Santoruvo al mercato: biancoazzurri super ambiziosi

Roberto Chito 14 Agosto 2025
La fumata bianca, o meglio biancoazzurra, è arrivata. Vincenzo Santoruvo è il nuovo allenatore del Matera Città dei Sassi, club che punta a fare grandi cose nella prossima Eccellenza Lucana. Nativo di Bitonto, classe 1978, con oltre 400 presenze da calciatore.

Tutti lo ricordano, in Serie B, nell’attacco del Bari prima e del Frosinone poi, oltre a tanta Serie C agli inizi e al culmine della sua carriera. Appese le scarpette al chiodo, ha allenato nei settori giovanili di Viterbese e Ascoli, prima di accettare la chiamata del Bitonto, in Serie D, nel novembre 2023, guidando i neroverdi per 17 partite, prima di essere esonerato a marzo.

Santoruvo, adesso, punta al riscatto alla guida del Matera Città dei Sassi che comincerà ad allenare da lunedì 18 agosto, con un significativo ritardo rispetto alle dirette concorrenti già al lavoro da circa una settimana. Davanti a sé, il neo-tecnico, avrà una ventina di giorni di lavoro, considerato che il campionato partirà domenica 7 settembre, preceduto dalla Coppa regionale una settimana prima.

Sistemata la questione allenatore, il Matera Città dei Sassi ora si fionda sul mercato. Secondo quanto appreso da Antenna Sud, vicini alla società biancoazzurra ci sono gli esperti difensori Giancarlo Aprile e Michele Cappellari, mentre prosegue il pressing per bomber Antonio Giulio Picci.

Squadra in via di costruzione in vista del raduno di lunedì. Ma da questi primi movimenti, il Matera Città dei Sassi ha lanciato un chiaro messaggio su quelle che sono le ambizioni per questa stagione.

