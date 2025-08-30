30 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Il logo del Matera CdS, foto: antennasud.com

Matera CdS, con la Coppa parte la nuova stagione

Roberto Chito 30 Agosto 2025
centered image

Con ancora il cartello “lavori in corso”, il Matera Città dei Sassi si appresta ad affrontare l’andata del primo turno di Coppa Italia a Tricarico che darà il via, in attesa del campionato, alla nuova stagione.

Annata che comincia dopo due settimane di lavoro, con la preparazione cominciata solamente lo scorso 18 agosto. Non una scusa per il tecnico Vincenzo Santoruvo che indica subito la via da seguire.

Il tecnico biancoazzurro, aspetta ancora qualche altra pedina dal mercato per vedere completata una squadra che si è costruita in corso d’opera ma al contempo non cerca alibi.

Sul fronte societario, invece, il presidente Filippo Ragone, ha svelato quelli che sono i progetti del club biancoazzurro.

About Author

Roberto Chito

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

🔴 Serie A, 2a Giornata: risultati, classifica e highlights

30 Agosto 2025 Dante Sebastio

🔴 Serie C/C, 2a Giornata: risultati, classifica e highlights

30 Agosto 2025 Dante Sebastio

Bari, Vincenzo Onofrietti verso lo Schalke Under 23

30 Agosto 2025 Dante Sebastio

🔴 Serie B, 2a Giornata: risultati, classifica e highlights

30 Agosto 2025 Dante Sebastio

Speciale Calciomercato in diretta da Milano – Puntata del 30 agosto 2025.

30 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Matera CdS, Santoruvo: “Voglio entusiasmo. Mercato? Serve qualcosa”

30 Agosto 2025 Roberto Chito

potrebbe interessarti anche

🔴 Serie A, 2a Giornata: risultati, classifica e highlights

30 Agosto 2025 Dante Sebastio

🔴 Serie C/C, 2a Giornata: risultati, classifica e highlights

30 Agosto 2025 Dante Sebastio

Bari, Vincenzo Onofrietti verso lo Schalke Under 23

30 Agosto 2025 Dante Sebastio

Bari, nordafricani contro bengalesi: le risse si spostano al Libertà (video)

30 Agosto 2025 Antonella Fazio