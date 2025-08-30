Matera CdS, con la Coppa parte la nuova stagione

Con ancora il cartello “lavori in corso”, il Matera Città dei Sassi si appresta ad affrontare l’andata del primo turno di Coppa Italia a Tricarico che darà il via, in attesa del campionato, alla nuova stagione.
Annata che comincia dopo due settimane di lavoro, con la preparazione cominciata solamente lo scorso 18 agosto. Non una scusa per il tecnico Vincenzo Santoruvo che indica subito la via da seguire.
Il tecnico biancoazzurro, aspetta ancora qualche altra pedina dal mercato per vedere completata una squadra che si è costruita in corso d’opera ma al contempo non cerca alibi.
Sul fronte societario, invece, il presidente Filippo Ragone, ha svelato quelli che sono i progetti del club biancoazzurro.
Matera CdS, Santoruvo: “Voglio entusiasmo. Mercato? Serve qualcosa”