Matera CdS, Aprile e Picci firmano la prima vittoria stagionale

Roberto Chito 31 Agosto 2025
Parte con il piede giusto la stagione del Matera Città dei Sassi che la spunta due a zero sul Tricarico nel match d’andata del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza Basilicata.

La squadra del tecnico Santoruvo mette subito in discesa il discorso qualificazione grazie alle reti realizzate da Aprile e Picci, entrambe nel secondo tempo. Infatti dopo un primo tempo equilibrato e terminato a reti bianche, il Matera Città dei Sassi nella ripresa trova i due guizzi giusti per mettere in discesa il match e portare a casa la prima vittoria stagionale.

Buone indicazioni per la squadra biancoazzurra dopo sole due settimane di preparazione. Archiviata la Coppa Italia, per il Matera Città dei Sassi è tempo di tuffarsi immediatamente sul campionato che partirà domenica. Intanto arriva la prima vittoria stagionale che fa bene al morale.

