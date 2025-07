Matera Capitale Mediterranea cultura e dialogo: “Fondi concreti, non passerelle”

A commentare il risultato è il consigliere comunale Domenico Bennardi (M5S), che definisce la nomina “un’occasione irripetibile”

Matera è stata ufficialmente designata Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, insieme alla città marocchina di Tetouan. Un riconoscimento dal forte valore culturale e simbolico, che premia il percorso avviato nel 2024 con la candidatura della città lucana.

A commentare il risultato è il consigliere comunale Domenico Bennardi (M5S), che definisce la nomina “un’occasione irripetibile” per Matera e per l’Italia intera, in un contesto geopolitico segnato da fragilità e tensioni. “Non si tratta di un titolo formale – ha dichiarato -, ma della possibilità di costruire una piattaforma culturale per promuovere il dialogo, la pace e la cooperazione tra i popoli del Mediterraneo”.

Bennardi richiama all’impegno concreto le istituzioni centrali e regionali: “Il Comune ha già stanziato 500.000 euro. La Fondazione Matera-Basilicata 2019 stima un fabbisogno minimo di 700.000 euro, ma per un piano strutturale occorrono almeno 1 milione di euro. Regione Basilicata e Ministero della Cultura devono fare la loro parte. Non servono strette di mano o passerelle, ma impegni veri”.

Il consigliere ha sottolineato il valore strategico di Matera, città storicamente al crocevia delle culture mediterranee, già Capitale Europea della Cultura nel 2019 e oggi dotata di un tessuto culturale vivo, fatto di orchestra sinfonica, compagnie teatrali, gruppi popolari e tradizioni enogastronomiche condivise con i Paesi rivieraschi.

“Le arti, il pane, il dialogo sono le vere armi che dobbiamo esibire e sostenere, non droni o armamenti. Se vogliamo davvero promuovere la pace, come Italia e come Europa, dobbiamo investire su questi strumenti”, ha aggiunto.

Bennardi ha infine rilanciato la proposta di istituire un Forum Internazionale e Permanente per il Dialogo e la Cultura del Mediterraneo con sede stabile a Matera, come lascito concreto del titolo 2026: “Matera è pronta. Servono risorse, visione e coraggio. L’Amministrazione comunale, a partire dal sindaco e dall’assessora Simona Orsi, deve farsi portavoce presso Potenza e Roma di questa istanza”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author