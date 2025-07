Matera, Bruna 2025: 8 feriti lievi durante l’assalto al carro

Sono otto le persone che, durante la giornata della Festa della Bruna 2025, a Matera, hanno fatto ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell’ospedale Madonna delle Grazie.

Tra i casi più rilevanti, un giovane infortunatosi a una gamba durante le fasi dell’assalto al carro: per lui, un accesso in codice arancione e una prognosi di 20 giorni. Discorso analogo per un protettore del carro, giunto in codice azzurro per una ferita al piede.

Gli altri sei feriti (tre codici azzurri e tre verdi) hanno riportato traumi minori da contusione. Nella notte si sono verificati anche alcuni malori legati all’abuso di alcol.

“Per fortuna nessuno si è ferito seriamente – ha dichiarato Maurizio Friolo, direttore generale dell’ASM di Matera -. La giornata di festa si è chiusa senza criticità, nonostante il caldo intenso e la grande partecipazione”.

Friolo ha voluto ringraziare il personale sanitario dell’ASM e del 118, impegnati nell’attuazione del piano operativo straordinario predisposto nelle scorse settimane insieme agli altri soggetti istituzionali preposti alla sicurezza.

