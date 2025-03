Matera-Brindisi 2-2: Manole firma il pari, i lucani si gettano via

Ci pensa Manole a freddare il Matera all’ultimo secondo di partita, strappando un punto che permette al suo Brindisi di continuare a sperare per la salvezza. Beffata, invece, la squadra biancoazzurra che dopo essere passata in vantaggio per due volte nel primo tempo non riesce a chiuderla, accusa un calo fisico nella ripresa e viene beffato dall’uno-due firmato da Rajkovic e Manole. Termina 2-2 al XXI Settembre-Franco Salerno una sfida a doppia faccia con i biancoazzurri che escono tra i fischi dei pochi presenti sugli spalti.

Primo tempo che vede partire subito forte il Matera. Passano 5 minuti e arriva il vantaggio. Nasce tutto da un’intuizione di Kernezo che fa tutto da solo, entra in area e si guadagna il rigore. Dal dischetto, Di Piazza non sbaglia e rompe subito l’equilibrio. La risposta del Brindisi è immediata: Hernaiz ci prova ma la sfera termina di poco alta sopra la traversa. Pallino del gioco, però, sempre in mano al Matera che sfiora il raddoppio in diverse circostanze. Prima al 10’ con Di Piazza la cui conclusione termina sul fondo della rete. Poi, poco dopo il quarto d’ora, sempre con Di Piazza che anticipa in uscita Mataloni: palla che sbatte sul palo. Sulla ribattuta arriva Marigosu che ci prova a botta sicura ma viene chiuso da un difensore. Padroni di casa che continuano a macinare gioco e poco prima della mezzora trovano il raddoppio. Di Piazza, spalle alla porta dribbla un difensore e scarica un bel diagonale che si stampa alle spalle di Mataloni. Brindisi che non trova la reazione e Matera che nel finale di primo tempo va vicino al tris con Di Piazza e Kernezo.

Nel secondo tempo, è sicuramente un altro Brindisi. Incerti ci prova due volte ma non trova la gloria. È il Matera, però, ad avere la chance per il tris: al 12’ è Di Piazza, in piena area, troppo lezioso a non essere incisivo: Mataloni si salva. Il Brindisi, però, resta aggrappato al match e al 19’ riesce a riaprirlo. Buon pallone per Rajkovic che in piena area riesce ad infilare Brahja per il 2-1. Brindisi che ci crede ed insiste ma di veri pericoli dalle parti di Brahja non ne arrivano. Il Matera, al 37’ sfiora il tris: è Giordani che non in piena area non è freddo, Mataloni dice di no.

La grande chance per il Brindisi capita al 40’ con Rajkovic che dagli sviluppi di calcio di punizione non è freddo ad incornare: conclusione che si trasforma in semplice passaggio per Brahja. Il Matera non riesce a chiuderla e nel finale, il Brindisi trova il 2-2. Tutto nasce dalla rimessa laterale di Jansen: mischia in area con Manole che trova la conclusione e infila Brahja per il definitivo pareggio.

Il tabellino live

Matera-Brindisi 2-1

Marcatori: al 5′ pt Di Piazza (M) su rigore, al 28′ pt Di Piazza (M), al 19′ st Rajkovic (B).

Matera (3-4-3): Brahja, Oliveri, Baldi, Tazza (dal 15′ st Burzio), Carbone, Sicurella, Berardocco, Casiello, Marigosu, Di Piazza (dal 23′ st Giordani), Kernezo (dal 47′ st Gaeta). A disposizione: De Giosa, Napolitano, Tomaselli, Zampa, Carpineti, Basualdo. Allenatore: Ferri.

Brindisi (3-5-2): Mataloni, Viti (dal 37′ st Manole), Vazquez (dal 32′ st Incerti), Jansen, Martinenko, Cirio (dal 9′ st Venanzio), Scoppa, Hernaiz, Nikolli, Citro (dal 30′ st Dellino), Rajkovic. A disposizione: Milan, Canale, Ledesma, Yangba, Nunzella. Allenatore: Ragno.

Arbitro: Santinelli di Bergamo.

Assistenti: D’Orazio di Teramo e D’Orto di Busto Arsizio.

Note: Giornata nuvolosa sulla Città dei Sassi. Terreno di gioco in discrete condizioni. Ammoniti: Kernezo, Berardocco (M) e Citro (B). Angoli: 4-2 per il Brindisi. Recupero: 1′ pt e 6′ st. Spettatori: 800 circa.

Rivivi il match

Cronaca secondo tempo

52′ – Finisce qui al XXI Settembre-Franco Salerno! E’ 2-2 tra Matera e Brindisi.

51′ – Gol del Brindisi! Arriva il pareggio nel finale! Tutto nasce da una rimessa laterale battuta da Jansen, si crea una mischia in area con Manole che trova la conclusione e palla che si stampa in rete per il 2-2.

49′ – Ultime battute di partita: Matera che prova a mantenere, Brindisi che non è riuscito a trovare lo spunto.

47′ – Sostituzione Matera: esce Kernezo, entra Gaeta.

47′ – Giordani! Spreca ancora una grande chance: palla che termina a lato.

46′ – Kernezo! Buon pallone dalla destra per il numero 14 che ci prova al volo: parata facile per Mataloni.

45′ – Ci saranno 6 minuti di recupero.

43′ – Ultimi minuti di una partita che rimane aperta: il Brindisi cerca la rete del pareggio, mentre il Matera vuole chiudere il discorso.

41′ – Sostituzione Matera: esce Berardocco, entra Zampa.

40′ – Che occasione per Rajkovic! Dagli sviluppi del calcio di punizione non riesce ad incornare con decisione: alla fine è un semplice passaggio per Brahja.

39′ – Giallo per Berardocco nelle fila del Matera.

37′ – Sostituzione Brindisi: esce Viti, entra Manole.

36′ – Giordani! Ottima chance per il Matera! Buona manovra dei biancoazzurri con Giordani che prova il diagonale: Mataloni dice di no.

33′ – Brindisi che adesso crede nel pareggio: la squadra di Ragno sta provando il tutto per tutto per agguantare il pareggio.

32′ – Ammonito Kernezo nelle fila biancoazzurre.

30′ – Sostituzione Brindisi: esce Citro, entra Dellino.

27′ – Sostituzione Matera: esce Marigosu, entra Basualdo.

25′ – Botta di Incerti dalla distanza: palla che termina abbondantemente alta.

23′ – Sostituzione Matera: esce Di Piazza, entra Giordani.

19′ – Gol del Brindisi! Si riapre il match! Palla per Rajkovic che entra in area e lascia partire una bella conclusione che si stampa alle spalle di Brahja per il 2-1 che riapre il match.

17′ – Giocata di Venenzio che prova un serpentina m viene chiuso in corner.

15′ – Sostituzione Matera: esce Tazza, entra Burzio.

12′ – Di Piazza si divora il tris! Tutto solo davanti a Mataloni, il numero 20 non calcia con decisione: palla che viene ribattuta.

11′ – Citro! Botta da fuori del numero 10: palla che termina alta.

9′ – Sostituzione Brindisi: esce Cirio, entra Venanzio.

8′ – Discesa di Kernezo che fa tutto da solo ma viene fermato in corner dalla difesa brindisina.

5′ – Ancora Brindisi! Ospiti pericolosi con l’incornata di Hernaiz che termina di pochissimo a lato.

4′ – Incerti! Ci prova direttamente da calcio di punizione: palla direttamente tra le braccia di Brahja.

2′ – Brindisi vicino al gol! E’ Incerti che dalla distanza prova a piazzarla: palla che termina di poco a lato.

0′ – Riprende il match al XXI Settembre-Franco Salerno. Non ci sono state sostituzioni.

Cronaca primo tempo

46′ – Finisce qui il primo tempo! E’ 2-0 per il Matera grazie alla doppietta di Di Piazza.

46′ – Kernezo! Ottima intuizione del numero 14: palla che si spegne di pochissimo a lato.

45′ – Ci sarà un minuto di recupero.

45′ – Ammonito Citro per il Brindisi.

44′ – Ci prova Cirio: conclusione debole, tutto facile per Brahja.

42′ – Matera che continua a provarci in questa fase: buon pallone per Tazza che non intuisce, e l’azione di spegne.

39′ – Sicurella! Botta da fuori del numero 8: palla che termina alta.

37′ – Ancora Di Piazza! Bel cross di Casiello dalla sinistra: incornata del numero 20 che termina di poco a lato.

34′ – Punizione di Citro: palla al centro per Jansen che trova l’incornata ma non la porta. Nessun problema per Brahja.

32′ – Sostituzione Brindisi: esce Vazquez, entra Incerti.

30′ – Brindisi che prova a reagire: incornata di Vazquez che termina a lato.

28′ – Gol del Matera! Raddoppiano i biancoazzurri! Palla lunga per Di Piazza che spalle alla porta si beve un difensore e trova un bel diagonale che si stampa alle spalle di Mataloni. E’ 2-0 per il Matera al XXI Settembre-Franco Salerno.

26′ – Casiello! Ci prova direttamente dopo una discesa sulla sinistra il numero 3: Mataloni si oppone.

22′ – Primo corner del match anche per il Brindisi.

17′ – Risponde subito il Brindisi! Buon pallone per Rajkovic in piena area: palla che termina sul palo esterno.

16′ – Clamorosa occasione per il Matera! Gran pallone per Di Piazza che anticipa Mataloni in uscita: palla che sbatte sul palo. Sulla ribattuta arriva Marigosu a botta sicura che viene chiuso da un difensore.

14′ – Ancora Matera in avanti! Iniziativa di Kernezo che entra in area ma viene fermato in corner.

13′ – Citro! Ci prova dalla distanza dopo un’iniziativa personale: palla che termina alta.

10′ – Di Piazza! Matera ancora pericoloso! Ottimo pallone per il numero 20 che in piena area ci prova a botta sicura: palla che termina sul fondo della rete.

7′ – Casiello! Botta da fuori del numero 3: palla di pochissimo a lato.

6′ – Brindisi vicino al gol! Ci prova Hernaiz in piena area: palla di poco alta sopra la traversa.

5′ – Gol del Matera! La sblocca Di Piazza! Non sbaglia dagli undici metri il numero 20: Mataloni intuisce ma nulla può fare. Si sblocca il risultato: è 1-0 per i biancoazzurri.

4′ – Rigore per il Matera! Kernezo fa tutto da solo: entra in area e viene atterrato da un difensore. Santinelli non ha dubbi: è rigore.

2′ – Ci prova subito il Matera! Cross di Carbone: palla ribattuta dalla difesa. Poi ci prova Berardocco: di poco alta.

0′ – Partiti! E’ cominciata Matera-Brindisi al XXI Settembre-Franco Salerno.

Le formazioni ufficiali

Dovrebbe essere una mezza rivoluzone tattica in casa biancoazzurra: Ferri, per la sua ultima partita in panchina, dovrebbe affidarsi al 3-4-3. La novità è rappresentata dalla presenza di Oliveri in difesa con Marigosu e Kernezo alle spalle di Di Piazza unica punta.

In casa, Brindisi, invece, non ci sono novità: Ragno si affida al 3-5-2 con la coppia Citro-Rajkovic in avanti.

Così in campo

Matera (3-4-3): Brahja, Oliveri, Baldi, Tazza, Carbone, Sicurella, Berardocco, Casiello, Marigosu, Di Piazza, Kernezo. Allenatore: Ferri.

Brindisi (3-5-2): Mataloni, Viti, Vazquez, Jansen, Martinenko, Cirio, Scoppa, Hernaiz, Nikolli, Citro, Rajkovic. Allenatore: Ragno.

Gentili lettori di antennasud.com, buon pomeriggio dallo stadio XXI Settembre-Franco Salerno e benvenuti alla diretta testuale di Matera-Brindisi, match valido per la ventinovesima giornata del Girone H di Serie D che vi racconteremo minuto per minuto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author